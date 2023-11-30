На выставке-форуме «Россия» прошли лекции о Пензенской области Общество

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Лекции о Пензенской области прошли в рамках Дня региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Фото: Pnzreg.ru

В лектории общества «Знание» слушателям рассказали о главных исторических личностях Пензы и основных вехах археологических изысканий в бассейне реки Суры.

Перед началом лекций слово было предоставлено первому заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову.

«Я хочу поблагодарить в первую очередь губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко за огромную поддержку исторической науки и краеведения. За последние два с половиной года в геометрической прогрессии начала развиваться история, литературное и историческое краеведение. Достаточно сказать, что впервые в нашем регионе по поручению губернатора в конце 2023 года будет завершена фундаментальная работа по созданию трехтомной «Истории Пензенского края». Также отдельно хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия — общество «Знание» и наших ученых, экспертов, преподавателей, которые более подробно расскажут об истории и культуре Пензенского края», — сказал он.

С лекциями выступили доктор исторических наук, профессор, ректор Института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин, доктор исторических наук, профессор, проректор по научной работе Института регионального развития Владимир Первушкин и кандидат исторических наук, доцент, директор пензенского филиала общества «Знание» Андрей Грачев.

Параллельно с программой на ВДНХ в регионе стартовала всероссийская акция «Достижения России» от общества «Знание». С лекциями для студентов средних специальных учебных заведений выступил заместитель директора по учетно-хранительской деятельности пензенского краеведческого музея, исполнительный директор реготделения Российского военно-исторического общества Сергей Никушин, сообщает пресс-служба облправительства.