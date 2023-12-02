Завершены запланированные на 2023 год работы по восстановлению дендрария имени Г.Ф. Морозова в Пензенской области Общество

Пенза, 2 декабря 2023. PenzaNews. Запланированные на 2023 год работы по восстановлению памятника природы регионального значения «Дендрарий имени Г.Ф. Морозова», пострадавшего от засухи 2010 года, завершены в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«За 2023 год на территории памятника природы вырубили около 100 сухостойных, аварийных деревьев сильно мешавших росту и развитию экзотов и интродуцентов. Проведена уборка валежника и хлама на проектируемых участках под посадку экзотов с дополнительным удалением нежелательного подроста и подлеска на площади около 10 га», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также осуществлена планировка и разбивка участков под восстановление особо охраняемой природной территории регионального значения на площади 2 га.

«Работа по восстановлению дендрария будет продолжена и в 2024 году, планируется посадка новых саженцев и уход за ними», — подчеркивается в сообщении.