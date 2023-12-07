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В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога»

09:20 | 07.12.2023 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога» пройдет в Пензенской области с 8 по 10 декабря.

В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, оно направлено на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями на дорогах федерального значения и, как следствие, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма.

«С начала года на федеральных автодорогах совершено 290 дорожно-транспортных происшествий, в которых 69 человек погибли и 463 получили телесные повреждения. По статистике, именно аварии, которые произошли на федеральных трассах, характеризуются большей тяжестью последствий», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за движением на аварийно-опасных участках федеральных дорог, будут нацелены на выявление грубых нарушений ПДД, связанных, в частности, с управлением транспортным средством в состоянии опьянения и выездом на встречную полосу, а также на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

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