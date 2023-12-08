Пензенская область получит 9,5 млрд. рублей по проекту стимулирования рождаемости в 2024 году Общество

Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. Финансирование мероприятий пилотного проекта по стимулированию рождаемости в Пензенской области составит 9,5 млрд. рублей в 2024 году. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в ходе рабочей поездки в регион.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы подписали комплекс мероприятий по улучшению ситуации с демографией — это 120 мероприятий. Из них 39 касаются всей Пензенской области, а все 120 распространяются на два пилотных муниципальных района. Средства на реализацию пилотного проекта будут предусмотрены со стороны федерации, на Пензенскую область у нас приходится 9,5 млрд. рублей. Кроме того, область направляет свои финансовые ресурсы», — сказала она.

Проект по стимулированию рождаемости будет реализован в трех пилотных регионах — Пензенской, Тамбовской и Новгородской областях. По словам Татьяны Голиковой, на их примере будет оцениваться достаточность и эффективность мер по поддержке рождаемости.

Как отметила вице-премьер на совещании в правительстве Пензенской области, для воспроизводства населения в России суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько в среднем детей родила бы женщина на протяжении репродуктивного периода, должен составлять 2,1.

«На сегодняшний день это 1,4, и мы еще продолжаем снижаться», — подчеркнула она.

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, демографическая ситуация в регионе определяется сокращением численности населения и его старением. Кроме того, увеличивается средний возраст матери при рождении первого ребенка.

«Около 50% женщин в возрасте 20–24 лет не имеют детей. Рождение первых и последующих детей сдвигается на возраст 35–39 лет», — цитирует ТАСС главу региона.

Олег Мельниченко добавил, что мероприятия по стимулированию рождаемости будут включать как повышение уровня жизни семей, так и решение вопросов с жильем, комфортной городской средой, социальной инфраструктурой, что предполагает ремонт и строительство больниц, школ и детсадов.

В Пензенской области уже реализуется ряд мер, которые нацелены на поддержку молодых семей с детьми. Среди них — компенсация стоимости аренды квартиры для студенческих семей, социальные выплаты на строительство жилья при рождении первого ребенка в молодой семье, индивидуальное сопровождение при переобучении женщин, которые, находясь в декрете, решили сменить профессию.

Как сообщает пресс-служба облправительства, основные мероприятия в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости будут реализованы в Сердобском и Земетчинском районах.

Одна из составляющих проекта — создание эффективно работающей системы медицинской помощи женщинам, особенно желающим иметь ребенка. Это углубленная диспансеризация, повышение комфортности в лечебных учреждениях, создание женской консультации.

В рамках рабочей поездки в Пензенскую область Татьяна Голикова посетила детскую поликлинику сердобской ЦРБ имени А.И. Настина. Вице-премьер осмотрела открытую регистратуру, кабинеты участкового педиатра и узких специалистов, а также отделение реабилитации, где пообщалась с молодыми мамами.

Кроме того, Татьяна Голикова в Сердобске посетила дом искусств, где состоялась презентация социально-экономического потенциала Сердобского и Земетчинского районов, рассказывающая о работающих на их территориях предприятиях, социально значимых объектах и инфраструктуре.