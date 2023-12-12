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Прощание с Андреем Рудским пройдет 13 декабря

14:47 | 12.12.2023 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. Церемония прощания с депутатом Пензенской городской думы от фракции КПРФ Андреем Рудским, скончавшимся на 36-м году жизни, пройдет в епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского в предстоящую среду, 13 декабря.

Прощание с Андреем Рудским пройдет 13 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прощание с Андреем Рудским состоится в среду, 13 декабря, в 10.00 в здании епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского (бывший дворец культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского), которое находится по адресу: улица Октябрьская, 2», — говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенского обкома КПРФ.

1 декабря Андрей Рудской на своем автомобиле попал в ДТП в Сердобском районе. Он получил тяжелые травмы. Врачи боролись за его жизнь, однако 11 декабря Андрей Рудской скончался.

Соболезнования родным и близким покойного выразили депутаты Пензенской городской думы, а также руководство обкома КПРФ.

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