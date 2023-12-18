Около 60 тонн гуманитарного груза подготовлено в Пензенской области для отправки на прифронтовые территории Общество

Пенза, 18 декабря 2023. PenzaNews. Очередная партия гуманитарного груза общим весом около 60 тонн подготовлена в Пензенской области для отправки на прифронтовые территории. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Подготовили очередной гуманитарный груз для прифронтовых территорий, всего около 60 тонн. По заявкам военных администраций подшефных Пензенской области Пологовского и Токмакского районов Запорожья отправляем более 3,2 тыс. новогодних подарков. Пензенские сладости в обязательном порядке получат также воспитанники докучаевского детского интерната для ребят с особенностями здоровья в ДНР. Везем новогодние подарки и взрослым — пензенским бойцам, которые держат оборону в ДНР, ЛНР, на запорожском и херсонском направлениях. Кроме продуктов к новогоднему столу, отправляем нашим ребятам квадрокоптеры, тепловизоры, дроны, способные нести боевую нагрузку, особенно нужные нашим военнослужащим. А еще — термобелье, теплые сапоги, стройматериалы для строительства новых блиндажей, поскольку наша армия продвигается вперед», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 17 декабря.

По его словам, представители региона будут сопровождать гумконвой на протяжении всего пути, чтобы «привет из дома» точно дошел до конкретных подразделений.

«Пензенская область всегда с вами, земляки! С наступающим!» — добавил губернатор.