Автоматическими камерами хранения на вокзале Пенза-I за 11 месяцев 2023 года воспользовались свыше 7 тыс. пассажиров Общество

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Более 7 тыс. человек воспользовались автоматическими камерами хранения ручной клади на вокзале Пенза-I за 11 месяцев 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем отмечается, что в автоматических камерах хранения плата взимается не за количество принятых к хранению единиц багажа, а за пользование конкретной ячейкой.

«Продолжительность хранения багажа пассажир определяет самостоятельно, стоимость зависит от срока хранения», — поясняется в тексте.

В нем напоминается также, что все ячейки имеют одинаковые габариты — 60 см в высоту, 50 см в ширину и 80 см в глубину, в качестве ключа для открытия применяется чек со штрих-кодом.