Владимир Мутовкин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником Общество

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваша служба является гарантией правопорядка и безопасности, а от слаженных решительных действий во многом зависит стабильность в обществе и государстве. Находясь на передовых рубежах борьбы с преступностью, вы обеспечиваете мир и покой граждан нашей Родины. Служащих ведомства всегда отличали высокий уровень профессионализма, компетентность, целеустремленность, стойкость, самоотверженность, мужество, решимость и верность принципам. Во все времена им были свойственны способность противостоять противнику и умение находить решение в самых сложных ситуациях», — отметил спикер гордумы.

«Благодарю всех вас за честную и безупречную службу и преданность делу! Убежден, что вы и впредь с честью и достоинством будете выполнять задачи, стоящие перед вашим ведомством», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам органов безопасности за их многолетнюю самоотверженную работу, вклад в развитие ведомства и воспитание достойной смены молодых сотрудников.

«От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, мира, счастья, добра, бодрости духа и удачи во всех начинаниях! Пусть девиз «Чистые руки, горячее сердце, холодная голова» будет для вас основополагающим по жизни!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.