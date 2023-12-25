Мельниченко высказался по поводу негативной реакции населения на представленную концепцию транспортной реформы в Пензенской агломерации Общество

Пенза, 25 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал негативную реакцию населения на представленную концепцию транспортной реформы в Пензенской агломерации.

Фото: Pnzreg.ru

«Мне поступает от наших граждан очень много обращений по поводу недавно представленной общественности концепции транспортной реформы. Многие из сообщений — негативные. Делаю вывод, что людям просто плохо объяснили, как будет идти работа по улучшению транспортного обслуживания», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 25 декабря.

«Первое и главное, что хочу сказать: сокращения маршрутов не будет. Будет смена класса подвижного состава и увеличение мощностей пассажирских перевозок. При этом никто не отменяет курсирование автобусов малого класса. Второе: мы значительно увеличиваем число машин на маршрутах. Троллейбусов — до 110–114, автобусов большого класса — до 141, автобусов среднего класса — до 26. До тех пор, пока новые машины не будут поставлены в полном объеме, действующие автобусы малого класса остаются на своих маршрутах», — пояснил он.

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По словам Олега Мельниченко, будет улучшено транспортное обслуживание микрорайонов Шуист, «Арбековская застава», Ахуны, Совхоз-техникум, Кривозерье, Западная поляна, Пенза-III, КПД, Тепличный комбинат, улиц Кижеватова, Окружной и Зеленодольской.

«Третье: плата за проезд будет идти через единого регионального оператора, внедрим бесконтактную систему оплаты. Планируется также ввести проездные билеты различного уровня, чтобы граждане выбрали оптимально подходящий им вариант», — написал губернатор.

Он отметил, что бюджетом Пензенской области на 2024 год предусмотрены средства на реализацию всех запланированных изменений.

«Качество транспортного обслуживания будет серьезно улучшено. Это одна из приоритетных задач на следующий год», — подчеркнул Олег Мельниченко.