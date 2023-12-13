Обнародован проект новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации Общество

Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Проект новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации, подготовленный в рамках транспортной реформы, обнародован на сайте министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, новая маршрутная сеть предполагает сокращение количества маршрутов общественного транспорта по агломерации со 111 до 63. Вместо 7 троллейбусных маршрутов (70 единиц) будет функционировать 5 маршрутов (94 единицы). Планируется увеличение количества автобусов большого класса со 184 до 201. Количество маршрутов, на которых работают автобусы среднего класса, намечено увеличить с 10 до 21, количество подвижного состава — с 45 до 149 единиц. Вместе с увеличением подвижного состава большого и среднего класса прогнозируется сокращение маршрутных такси с 456 до 42 единиц — с 73 до 19 маршрутов.

В Пензе в районе Центрального рынка вместо 25 маршрутов будет останавливаться 11, из них только один маршрут с малым классом обслуживания. В районе магазина «Океан» количество маршрутов сократится с 20 до 8. Район автовокзала будет разгружен с 13 до 4 маршрутов. Район Гидростроя — с 8 до 5 маршрутов.

В новой маршрутной сети города Пензы основной акцент сделан на троллейбусном транспорте. Проектом предусмотрено функционирование четырех муниципальных троллейбусных маршрутов (№6, 7, 8 и 9) и одного межмуниципального (№105).

Читайте также

В Пензе и «Спутнике» продолжаются работы по строительству контактной сети будущей троллейбусной линии

Маршруты перераспределены во все крупные микрорайоны, в их числе — Арбеково, Терновка, Окружная, Согласие, Заводской район, а также «Город Спутник» на территории села Засечное.

Кроме того, намечено направить троллейбусы в районы Пензы, в которых раньше их не было: на Окружную (улица Кижеватова), Согласие (городская больница №4) и «Арбековская застава».

Рассматривается вопрос о закрытии троллейбусных маршрутов №1 и №2. Проведенный мониторинг уровня пассажиропотока показал, что это направление относительно невостребовано.

На маршруте №93 количество автобусов большого класса планируется довести с 4 до 5. Класс автобусов на маршрутах №9М, 12, 20, 27, 34, 55 и 77 предлагается перевести с малого на средний, на маршруте №40 — со среднего на малый. Класс автобусов на маршруте №25 останется без изменения — средним.

В Арбеково будут функционировать три троллейбусных маршрута, пять маршрутов автобусов большого класса и два маршрута среднего класса. Также планируется продление схемы движения троллейбусов №6 и №7 от Запрудного до «Арбековской заставы», троллейбуса №9 — от остановки «175 универсам» до Запрудного, автобуса №27 — от остановки «Мега Пенза» до остановки «Село Арбеково». Предполагается, что изменится схема движения автобусов №66 и №82, они будут направлены по улице Ладожской в прямом и обратном направлении. Маршрут №77 будет переведен на средний класс и изменит схему движения, он пойдет по улице Минской, проспекту Победы, улицам Мира, Водопьянова, Красной и обратно.

В Терновке будут работать два троллейбусных маршрута, четыре маршрута автобусов большого класса и один подвозящий маршрут малого класса. Будет изменена схема маршрута №6, из Междуречья он будет направлен до улицы Перспективной.

На Окружной и в микрорайоне «Тепличный комбинат» будут функционировать один троллейбусный маршрут, один маршрут автобусов большого класса, три маршрута среднего класса и один подвозящий маршрут автобусов малого класса.

Планируется открытие нового подвозящего автобусного маршрута №26 «Школа №62 — улица Кижеватова» и автобусного маршрута №18 по схеме: «Пенза-I — улица Окружная — улица Воронова — Пенза-I».

Будут внесены изменения в троллейбусный маршрут №6, он будет направлен по схеме: «Арбековская застава» — проспект Строителей — улица Кижеватова». Также изменится автобусный маршрут №34, от улицы Калинина он будет направлен через микрорайон «Пенза-III» в прямом и обратном направлении и переведен на средний класс. Маршрут №93 будет продлен до улицы Зеленодольской и переведен на большой класс.

На Западной поляне будут функционировать один троллейбусный маршрут, два маршрута автобусов большого класса и три маршрута автобусов среднего класса. Будет открыт новый автобусный маршрут №18 по схеме: «Пенза-I — улица Окружная — улица Воронова — Пенза-I». Изменится схема движения маршрута №77, с улицы Лермонтова он будет направлен по улицам Маршала Крылова, Красной, Лермонтова и в обратном направлении.

В микрорайонах Маяк и Ахуны будут работать три маршрута автобусов большого класса, два маршрута автобусов среднего класса и два подвозящих маршрута малого класса. Изменится схема движения маршрута №9М, он будет направлен до улицы Антонова, 5К, а также переведен на средний класс. Маршрут №73 намечено направить до остановки «Остров Пески». Маршрут №93 будет следовать от остановки «Аграрный университет» до остановки «Засурье» и переведен на большой класс. Маршрут №20 планируется перевести с малого на средний класс, схема движения останется без изменений.

В Заводском районе и микрорайоне Север будут функционировать три троллейбусных маршрута, два маршрута автобусов большого класса, один маршрут автобусов среднего класса и три подвозящих маршрута малого класса. Предполагается открытие нового автобусного маршрута №19 «Улица Пушкина — Заводской район — улица Суворова — улица Пушкина». Изменится схема движения маршрута №44, он будет ограничен улицей Крупской (не будет следовать до Согласия).

В микрорайонах Согласие и Шуист будут функционировать один троллейбусный маршрут, один маршрут автобусов большого класса и два маршрута автобусов среднего класса. Изменится схема троллейбусного маршрут №9, он будет продлен от улицы Клары Цеткин до остановки «Городская больница №4». Также изменится движение маршрута №55, он будет направлен до улицы Согласие и переведен на средний класс.

Читайте также

Олег Мельниченко ответил на вопросы пензенцев о развитии общественного транспорта

В Заречном будут работать пять муниципальных и три межмуниципальных маршрута автобусов большого класса.

В Бессоновке и Грабово будут работать один маршрут большого класса, один подвозящий маршрут среднего класса и четыре подвозящих маршрута автобусов малого класса. Предусмотрен перевод маршрута №165 на большой класс с увеличением количества автобусов с 12 до 20 единиц.

В направлении села Чемодановка будут функционировать один маршрут большого класса, четыре маршрута среднего класса, два подвозящих маршрута автобусов малого класса. Планируется к открытию новый маршрут №167 «Бакшеевка — Чемодановка» малого класса.

В Пензенском районе запланировано функционирование шести маршрутов автобусов среднего класса и шести маршрутов автобусов малого класса.

По информации министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, для реализации поставленных задач в первую очередь предусмотрен постепенный переход на регулирование. Обновление подвижного состава (на маршрутах работает 92 автобуса большого класса, эксплуатационный срок которых в среднем составляет 20 лет) также является важнейшим показателем реализации транспортной реформы в части качества обслуживания населения агломерации.

Помимо этого, запланировано решение проблемы по одному из наиболее важных направлений с максимальным количеством жалоб на обслуживание на данный момент — в микрорайоне Ахуны. С учетом увеличения количества жителей данного микрорайона, а также улицы Измайлова предполагается замена маршрутных такси на автобусы большого класса, следующих по направлению «Ахуны — Совхоз-техникум — «Илмари» в количестве 13 единиц.