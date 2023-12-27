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Олег Мельниченко поздравил спасателей с профессиональным праздником

09:07 | 27.12.2023 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя Российской Федерации.

Олег Мельниченко поздравил спасателей с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваша служба — это призвание, дело доблести и чести. Вы — отважные и сильные духом люди — первыми приходите на помощь тем, кто попал в опасную ситуацию, противостоите стихийным бедствиям, самоотверженно ликвидируете последствия чрезвычайных ситуаций. Многие из вас по праву отмечены заслуженными наградами и почетными званиями», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в текущем году сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области ликвидировали 2,5 тыс. пожаров, из огня были спасены более 200 человек, еще 50 — при ликвидации последствий ДТП, шесть — на водных объектах; аэромобильная группировка неоднократно выезжала в соседние регионы для борьбы с лесными пожарами.

«В течение всего 2023 года пензенские спасатели совершили более 50 гуманитарных конвоев на новые территории Российской Федерации. В Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области было перевезено более 500 тонн гуманитарных грузов различного назначения», — добавил губернатор.

Олег Мельниченко поблагодарил спасателей за профессионализм, добросовестный труд, героизм, стойкость, честное исполнение служебного долга и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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