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В Пензе открыт первый в регионе семейный МФЦ

12:45 | 27.12.2023 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2023. PenzaNews. Первый в Пензенской области семейный МФЦ открыт на базе центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

В Пензе открыт первый в регионе семейный МФЦ

Фото: Trud.pnzreg.ru

«Благодаря сотрудничеству с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Минтрудом России и уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой Пензенская область вошла в число 32 пилотных субъектов, в которых в 2023 и 2024 годах начнут работу семейные многофункциональные центры. В этот период в нашем регионе будут запущены три семейных МФЦ на базе муниципальных центров социального обслуживания населения города Пензы (в Железнодорожном и Октябрьском районах) и в Сердобске. [...] Первый [...] открыт на базе центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что для создания в Пензенской области социальной службы нового образца Фондом поддержки детей выделен грант в размере 9,7 млн. рублей.

«В семейном МФЦ в режиме одного окна семья сможет получить помощь по самым разным проблемам, включая диагностику сложной жизненной ситуации, социальные услуги, консультацию различных специалистов — от юриста до психолога. Для помощи семье будут привлечены при необходимости специалисты сфер здравоохранения, образования. Пока взрослые будут решать вопросы, дети скучать не будут, за ними присмотрят профессионалы», — поясняется в сообщении.

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