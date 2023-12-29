Пензенский губернатор исполнил новогодние мечты участников акции «Елка желаний» Общество

Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с участниками акции «Елка желаний» и их родителями состоялась в региональном правительстве в преддверии Нового года.

Фото: Pnzreg.ru

«С огромным удовольствием поработал сегодня напарником Деда Мороза, исполнив мечты ребят, о которых они рассказали, прислав письма в рамках благотворительной акции «Елка желаний», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 29 декабря.

Он отметил, что постарался исполнить все заявленные желания.

«Варе и Полине — кукол, Роману — грузовик, Арсению — железную дорогу, Павлику — игровой руль, Матвею — велосипед. Ульяна вместе с родителями поедет смотреть «Москвариум», Артемий тоже посетит океанариум, только в Санкт-Петербурге», — сообщил Олег Мельниченко.

По его словам, самый необычный подарок выбрал 9-летний Захар.

«Он мечтает о сцене, поэтому попросил о встрече с нашим земляком, заслуженным артистом России Сергеем Пенкиным. Договоренность достигнута, билеты на концерт Сергея Михайловича я Захару передал. Думаю, что это станет для него хорошей мотивацией творчески расти дальше, и через несколько лет страна услышит еще об одном ярком пензенском артисте», — написал губернатор.

«Пусть все мечты, даже самые смелые, сбываются! С наступающим!» — добавил он.