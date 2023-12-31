В Пензе отменены гуляния в новогоднюю ночь на площади Ленина Общество

Пенза, 31 декабря 2023. PenzaNews. Гуляния в новогоднюю ночь на площади имени В.И. Ленина в Пензе отменены из-за обстрела Белгорода. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

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«В своей политической агонии украинский режим, кажется, не готов останавливаться ни перед чем. Теракт в Белгороде — тому яркое подтверждение. Не имея успехов на поле боя, они решили отыграться на тех, кто слабее всего, на мирных жителях. Среди пострадавших и погибших как взрослые, так и дети. Зверский поступок, который невозможно понять и осмыслить. Нацисты снова демонстрируют свою неприглядную сущность. В один из самых светлых и долгожданных праздников года пытаются запугать нас, создать атмосферу хаоса. От имени всех пензенцев выражаю соболезнования белгородцам, родным и близким погибших», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале в воскресенье, 31 декабря.

«В знак солидарности с нашими соотечественниками и их трагедией мы сократим городскую праздничную программу. Изменения не коснутся детских мероприятий, но отменяются запланированные гуляния в новогоднюю ночь на площади Ленина», — добавил он.

«Уверен, так будет правильно, и горожане меня в этом решении поддержат», — подчеркнул глава Пензы.

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Как сообщает ТАСС, ранее от проведения праздничных мероприятий отказались в Липецке, Тамбове и Воронежской области, сократили праздничную программу в Ижевске.

Белгород и область 29 и 30 декабря подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний удар был нанесен по центру города двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства.

По последним данным, погибли 24 человека, пострадали более 100, повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.

31 декабря Минобороны России заявило об ответном ударе по военным объектам на Украине, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.