В Пензенской области в 2024 году первой родилась девочка Общество

Пенза, 1 января 2024. PenzaNews. Девочка весом 3 кг 228 граммов и ростом 53 см стала первым ребенком, появившимся на свет в Пензенской области в 2024 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В 00.01 нового, 2024 года в Пензенской области родилась девочка. Малышка появилась на свет в родильном доме кузнецкой центральной районной детской больницы. [...] Маленькая кузнечанка стала вторым ребенком в семье», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что вторым в новом году в регионе родился мальчик весом 3 кг 250 граммов и ростом 52 см, который появился на свет в 00.20 в сердобском роддоме.

«Он третий ребенок в семье», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что в 2023 году в Пензенской области первой также родилась девочка.