Пензенский планетарий перешел с тестового режима работы на регулярный Общество

Пенза, 3 января 2024. PenzaNews. Пензенский планетарий перешел с тестового режима работы, в котором он находился с сентября 2023 года, на регулярный. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«Планетарий в Пензе открыл свои двери 3 января 2024 года после завершения тестового режима. В новогодние выходные запланировано по четыре сеанса в день: два (в 10.00 и 13.00) — программа для детей «Космоелка», еще два (в 16.00 и 18.00) — полнокупольные программы для всех желающих», — говорится в тексте.

В нем поясняется, что представление «Космоелка» включает в себя экскурсию и знакомство с возможностями интерактивных экспонатов, просмотр мультфильма на купольном экране и рассказ о звездном небе; затем юных посетителей ждет театрализованная интермедия возле елки и встреча со Снегурочкой, Дедом Морозом и межгалактической Бабой Ягой.

«Билеты на детские новогодние представления и полнокупольные программы можно приобрести онлайн, а также в кассах пензенского планетария и пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что после праздников будет опубликована программа сеансов до конца января, специалисты уже приступили к ее формированию.