В Пензе усилена работа по профилактике пожаров Общество

Пенза, 5 января 2024. PenzaNews. Работа по профилактике пожаров усилена в Пензе в связи с введением в регионе особого противопожарного режима.

Фото: Penza-gorod.ru

«В пятницу, 5 января, администрациями всех четырех районов города, учреждениями образования, социального обслуживания населения были организованы подомовые обходы. В число участников рабочих групп также вошли представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники полиции. С жителями проведены беседы о правилах соблюдения противопожарной безопасности, обращения с печным, газовым и электрическим оборудованием, доведена информация о необходимости допуска работников газовой службы в жилые помещения с целью проверки исправности газовых приборов и заключения договоров на их обслуживание», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

В нем добавляется, что также были вручены тематические памятки и инструкции.

«Особое внимание уделялось многодетным семьям, пожилым, одиноким и социально неблагополучным гражданам. Помимо этого, в ходе рейдов были проверены условия проживания детей и их занятость в каникулярное время», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с начала года в Пензенской области произошло несколько пожаров, в которых погибли люди.

Так, днем 3 января при пожаре в частном доме в селе Лопуховка Бессоновского района погибли два человека.

Ночью 4 января пожар унес жизнь пожилой женщины в селе Ахлебинино Спасского района.

Утром того же дня при пожаре в частном доме в селе Липовка Малосердобинского района погибли двое мужчин.

5 января в одном из домов в селе Сумы Колышлейского района произошел пожар, погиб мужчина.