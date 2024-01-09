Профилактические противопожарные рейды в Пензенской области проводятся ежедневно Общество

Пенза, 9 января 2024. PenzaNews. Сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области ежедневно проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожаров в частном секторе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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«Ежедневно в Пензенской области проводятся профилактические рейды в частном жилом секторе. В ходе рейдов проходят подворные обходы и беседы с населением о соблюдении требований пожарной безопасности. С разрешения жильцов осматриваются отопительные печи, газовые и электрические приборы с целью определения их правильной эксплуатации. Гражданам вручаются тематические памятки, в которых также указаны номера вызова экстренных служб», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в зоне особого внимания находятся дома, в которых проживают неблагополучные и многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны, а также лица, злоупотребляющие алкоголем: сотрудники МЧС и заинтересованные службы проводят с ними разъяснительную работу.

В сообщении подчеркивается, что главная цель рейдов — не допустить возникновения пожаров и гибели людей.

«Зимой профилактическая работа в жилом секторе особенно актуальна: эксплуатация электронагревательных приборов и печей с нарушением требований пожарной безопасности становятся причинами многочисленных пожаров», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 4 января в Пензенской области действует особый противопожарный режим.