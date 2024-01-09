В Пензенской области с 31 декабря по 8 января произошло 28 пожаров — МЧС Общество

Пенза, 9 января 2024. PenzaNews. 28 пожаров произошло на территории Пензенской области в период с 31 декабря по 8 января, погибли 6 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по региону.

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В нем отмечается, что сотрудниками ведомства на постоянной основе проводилась профилактическая работа, направленная на предупреждение возникновения пожаров, гибели и травматизма людей, при этом особое внимание обращалось на разъяснение требований пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации электроприборов, печного и газового отопления.

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«С начала года на территории области проведено 1 тыс. 610 рейдов, профилактические мероприятия проведены в 16,3 тыс. жилых домовладениях граждан. [...] Мерам пожарной безопасности по месту жительства проинструктировано 19 тыс. 839 человек, установлено 10 автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных и социально незащищенных семей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в целях снижения количества пожаров активизирована пожарно-профилактическая работа, для информирования населения задействованы муниципальные системы оповещения и пожарная техника — сигнальные устройства громкоговорящей связи.

Кроме того, в сообщении указано, что в праздничные дни также проводились профилактические рейды по местам массового выхода людей на лед.