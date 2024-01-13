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В Пензу прибыли более 300 школьников из Белгородской области

14:31 | 13.01.2024 | Общество

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Пенза, 13 января 2024. PenzaNews. Более 300 школьников из Белгородской области прибыли в Пензу, их разместили в детском лагере «Звездочка» и на базе отдыха «Чистые пруды». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Пензу прибыли более 300 школьников из Белгородской области

Фото: Pnzreg.ru

«Рано утром встретили поезд из Белгородской области. К нам, в безопасную российскую глубинку, с приграничных территорий прибыли 315 школьников с сопровождающими их преподавателями и воспитателями. [...] Детей разместили в детском лагере «Звездочка» и на базе отдыха «Чистые пруды». Лично проверил условия проживания — комнаты комфортные, учебный процесс наладим, организуем досуг. Уже созвонился с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым, рассказал ему, как ребята осваиваются у нас», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 13 января.

Он отметил, что большинство детей воспринимают это путешествие как приключение и новый этап зимних каникул.

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«Мы сделаем все, чтобы они быстрее забыли о звуках обстрелов. Будем очень рады, если белгородцам у нас понравится. Пусть пребывание на пензенской земле останется в их памяти как встреча с добрыми друзьями», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что четыре ребенка, отправившиеся в Пензу, госпитализированы с признаками ОРВИ.

Он подчеркнул, что «никакой беды не произошло, просто зима и где-то подхватили в Белгороде болезнь» и что у родителей будет связь с врачами.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что 1,3 тыс. детей из Белгорода планируется отправить в загородные лагеря, расположенные в других регионах, в том числе в Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областях, напоминает ТАСС.

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