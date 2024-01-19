АО «Газпром газораспределение Пенза» выполнило предупреждение пензенского УФАС, выданное после обращения жителя Зари Общество

Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. АО «Газпром газораспределение Пенза» выполнило предупреждение пензенского УФАС, выданное после обращения в ведомство жителя микрорайона Заря, которому было отказано в заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования по причине отсутствия документов, подтверждающих проверку дымоходов, газовых колонок и плит.

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«В ходе рассмотрения обращения установлено, [что] у АО «Газпром газораспределение Пенза» основания для требования у жителей, проживающих в МКД, документов и сведений, не предусмотренных п. 18 и 19 правил №410, в том числе проведения проверки дымовых и вентиляционных каналов в МКД, отсутствовали. В действиях АО «Газпром газораспределение Пенза», выразившихся в необоснованном уклонении от заключения договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования по основаниям, не предусмотренным федеральными законами и нормативно-правовыми актами, усмотрены признаки нарушения п. 5 ч. 1 ст. 10 федерального закона [...] «О защите конкуренции». [...] Пензенское УФАС России 28 декабря 2023 года выдало АО «Газпром газораспределение Пенза» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. 17 января 2024 года АО «Газпром газораспределение Пенза» сообщило о выполнении выданного предупреждения», — сказано в тексте.

В нем отмечается, компания подтвердила это документами о рассмотрении заявки жителя Зари и заключении договора о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования в соответствии с положениями правил №410.

«В силу ч. 7 ст. 39.1 закона «О защите конкуренции» при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением», — добавляется в сообщении.