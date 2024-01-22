Пенза примет еще одну группу детей из Белгородской области Общество

Пенза, 22 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регион прибудет еще одна группа детей из Белгородской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Готовимся принять на пензенской земле еще одну группу белгородских детей. Правительство Белгородской области готовит списки старшеклассников-спортсменов, которым в ближайшее время предстоит учиться и тренироваться в нашем регионе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 22 января.

«Ждем прибытия команд по плаванию, борьбе и художественной гимнастике. Условия для тренировок во дворцах спорта «Буртасы» и «Олимпийский» есть, учебный процесс также организуем. Пусть ребята живут мирной жизнью, вдали от обстрелов. В родную Белгородскую область дети вернутся, когда ситуация нормализуется», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 января в Пензу прибыли более 300 белгородских школьников. Их разместили в детском лагере «Звездочка» и на базе отдыха «Чистые пруды».