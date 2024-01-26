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В Пензу прибыли более 120 юных спортсменов из Белгородской области

13:37 | 26.01.2024 | Общество

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Пенза, 26 января 2024. PenzaNews. Более 120 юных спортсменов из Белгородской области прибыли в Пензу рано утром в пятницу, 26 января. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Пензу прибыли более 120 юных спортсменов из Белгородской области

Фото: Pnzreg.ru

«В 5.30 утра встретили поезд с группой юных белгородских спортсменов — пловцов, борцов, гимнастов. К нам прибыли 123 школьника, которым в ближайшее время предстоит жить, учиться и тренироваться на пензенской земле. Тренеры говорят, что ребята в хорошем настроении, они рады возобновить тренировки. В самом Белгороде из-за опасности обстрелов укронацистов спортивные сооружения временно закрыты», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что лично проконтролировал размещение детей во дворцах спорта «Буртасы» и «Олимпийский», осмотрел обустроенные там учебные классы.

«Все организовано на достойном уровне. Родители могут не беспокоиться за своих детей. Мы сделаем все, чтобы в Пензе им понравилось», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 января в Пензу прибыли более 300 белгородских школьников. Их разместили в детском лагере «Звездочка» и на базе отдыха «Чистые пруды».

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