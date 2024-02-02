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В Пензе состоялась презентация второго тома «Истории Пензенского края»

18:03 | 02.02.2024 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2024. PenzaNews. Презентация второго тома издания «История Пензенского края» состоялась в киноконцертном зале «Пенза» перед началом торжественного мероприятия по случаю 85-летия региона.

В Пензе состоялась презентация второго тома «Истории Пензенского края»

Фото: Pnzreg.ru

В нем собрана информация о жизни губернии в XIX веке.

Первый том, который охватывает период с древнейших времен до конца XVIII века, был представлен ровно год назад. Третий будет посвящен XX веку и началу XXI.

Губернатор Олег Мельниченко поблагодарил трудящихся над книгой историков и краеведов.

По его словам, второй том «получился очень интересным в прочтении».

Фото: Pnzreg.ru

«Я это знаю, так как внимательно читал его в рамках общего редактирования. [...] Отражены все аспекты развития Пензенского края — подъем промышленности, сельского хозяйства, торговли, появление телеграфа, других технологий, которые изменили жизнь региона. [...] Очень много интересных материалов из музейных фондов, из личных коллекций, из архивов, многие освещаются в печати впервые», — сказал глава региона.

«Приоткрою тайну — на стадии редактирования сейчас находится третий том. Думаю, что уже в первом полугодии 2024-го мы сможем его презентовать», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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