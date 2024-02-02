В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-летию области Общество

Пенза, 2 февраля 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию Пензенской области, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 2 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Гостями мероприятия стали почетные граждане Пензы и Пензенской области, Герои России и Социалистического Труда, представители ветеранских и общественных организаций, участники боевых действий, семьи участников специальной военной операции.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил историю становления региона. Пензенская область образована в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР от 4 февраля 1939 года «О разделении Тамбовской области на Пензенскую и Тамбовскую области».

Фото: Pnzreg.ru

«Едва появившись, Пензенская область, как и вся страна, столкнулась с тяжелым испытанием. Началась Великая Отечественная война. Наши отцы и деды достойно сражались за родную землю. За годы войны Пензенская область превратилась в научно-промышленный центр страны. Здесь, в тылу, ковалась победа, неслучайно в наши дни областному центру присвоили звание «Город трудовой доблести», — отметил глава региона.

«Начиная с военного времени в Пензе формировалась система высшего образования. Была создана кадровая база для бурно растущей промышленности и аграрной сферы, для строительства городов и создания современной инфраструктуры», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что и сегодня Пензенская область продолжает выполнять поставленные главой государства задачи.

По его словам, крепкая экономика дает основу для создания комфортных условий проживания в Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«При поддержке президента Российской Федерации мы реализуем национальные проекты, возводим нужные для населения объекты, строим дорожные развязки, благоустраиваем наши города и села», — сказал Олег Мельниченко.

Он поблагодарил жителей Пензенской области, добросовестно работающих на благо будущих поколений, особо отметив участников боевых действий, защищающих рубежи страны.

«Мы преклоняемся перед воинами, которые, как их деды и прадеды, стоят на защите родной земли, жертвуя собой ради благополучия будущих поколений. Наша задача — окружить вниманием и заботой ветеранов боевых действий и членов их семей. Я уверен, что вместе, плечом к плечу, мы одержим победу. Пензенская область — часть великой и сильной России, нам по силам справиться с любыми задачами», — подытожил Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

Участникам праздничного мероприятия была зачитана поздравительная телеграмма от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в адрес губернатора и жителей региона.

В тексте отмечается, что юбилей Пензенской области объединяет всех, кто вложил частицу души в ее становление и развитие.

«К этой дате регион подошел с достойными результатами в экономике и социальной сфере. Уверена, что Пензенская область и дальше продолжит последовательно и динамично развиваться», — цитирует телеграмму Валентины Матвиенко пресс-служба облправительства.