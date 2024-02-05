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В Пензе продолжается строительство транспортной развязки на ГПЗ-24

15:53 | 05.02.2024 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2024. PenzaNews. Строительство транспортной развязки продолжается на пересечении улиц Антонова и Измайлова в Пензе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Пензе продолжается строительство транспортной развязки на ГПЗ-24

Фото: Pnzreg.ru

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в настоящее время на объекте идут подготовительные работы по переустройству газовых, водопроводных и электрических сетей, каналов связи и ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что кольцо вокруг опор ЛЭП рядом с автозаправочной станцией будет одноуровневым с разным количеством полос во всех направлениях — от 4 до 6. Кроме того, для проезда с улицы Антонова на Измайлова выделят две отдельные полосы.

Ожидается, что будут увеличены площадь и протяженность перекрестка: по улице Измайлова длина составит 468 метров, по улице Антонова — 251 метр, ширина полосы движения — от 3,5 метров, пешеходной части тротуаров — 3 метра.

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