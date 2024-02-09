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Органами прокуратуры Пензенской области внесено более 200 представлений в связи с ненадлежащим содержанием дорог в зимний период

15:30 | 09.02.2024 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2024. PenzaNews. 209 представлений внесено органами прокуратуры Пензенской области в связи с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог в зимний период. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Органами прокуратуры Пензенской области внесено более 200 представлений в связи с ненадлежащим содержанием дорог в зимний период. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По итогам рассмотрения 99 из них к дисциплинарной ответственности привлечено 100 ответственных должностных лиц, предостережено 41 лицо, в суд предъявлено 20 исковых заявлений», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в порядке контроля за устранением ранее выявленных нарушений проведены проверки, в ходе которых выявлены многочисленные факты ненадлежащей и несвоевременной очистки дорог, в частности, в Пензе.

«Так, магистральные и внутриквартальные автодороги, тротуары, обочины, пешеходные переходы, остановочные пункты и парковочные места на улицах Богданова, Ворошилова, Гоголя, Кирова, Красной, Свердлова, Ростовской, Тимирязева и многих других надлежащим образом от снега не очищены, имеется зимняя скользкость. С целью устранения выявленных нарушений прокурор Железнодорожного района Пензы внес директору МБУ «Пензавтодор» и главе Пензы обобщенные представления», — указано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что в отношении четырех должностных лиц МБУ «Пензавтодор» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

«Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Башмаковского, Городищенского, Камешкирского, Кузнецкого, Никольского, Пензенского, Сосновоборского районов, прокурорами Кузнецка, ЗАТО Заречный и другими», — добавляется в тексте.

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