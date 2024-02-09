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В Мокшанском и Кузнецком районах прошли командно-штабные антитеррористические тренировки

18:04 | 09.02.2024 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2024. PenzaNews. Командно-штабные антитеррористические тренировки с привлечением представителей оперативного штаба прошли на объектах социальной инфраструктуры в Мокшанском и Кузнецком районах Пензенской области.

В Мокшанском и Кузнецком районах прошли командно-штабные антитеррористические тренировки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировок были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, включая вопросы по обнаружению самодельных взрывных устройств, проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта, а также по недопущению негативных последствий проведения несанкционированного митинга.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятий отработан алгоритм действий персонала организаций при обнаружении взрывного устройства, а также информационного взаимодействия с органами МВД, МЧС, Росгвардии и ФСБ.

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