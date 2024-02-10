В Пензе создали гимн отряда содействия полиции «Тигр» Общество

Пенза, 10 февраля 2024. PenzaNews. Гимн отряда содействия полиции «Тигр», действующего в Пензе с 2022 года, создан представителями музыкального колледжа имени А.А. Архангельского.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, музыку написал студент второго курса Владислав Валковой, слова — преподаватель иностранных языков Элла Сидорова.

Премьера гимна состоялась в концертном зале колледжа в минувшую пятницу, 9 февраля. Его исполнили академический хор (художественный руководитель и дирижер Руслан Проскуряков) и духовой оркестр (руководитель Валерий Пашин).

Гостями мероприятия стали советник губернатора по вопросам профилактики правонарушений Виктор Чучелов, первый заместитель министра общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Олег Курдюков и командир отряда содействия полиции «Тигр» Алексей Картушин.