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В Пензе создали гимн отряда содействия полиции «Тигр»

10:01 | 10.02.2024 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2024. PenzaNews. Гимн отряда содействия полиции «Тигр», действующего в Пензе с 2022 года, создан представителями музыкального колледжа имени А.А. Архангельского.

В Пензе создали гимн отряда содействия полиции «Тигр»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, музыку написал студент второго курса Владислав Валковой, слова — преподаватель иностранных языков Элла Сидорова.

Премьера гимна состоялась в концертном зале колледжа в минувшую пятницу, 9 февраля. Его исполнили академический хор (художественный руководитель и дирижер Руслан Проскуряков) и духовой оркестр (руководитель Валерий Пашин).

Гостями мероприятия стали советник губернатора по вопросам профилактики правонарушений Виктор Чучелов, первый заместитель министра общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Олег Курдюков и командир отряда содействия полиции «Тигр» Алексей Картушин.

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