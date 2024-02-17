Пензенская область приняла еще одну группу детей из Белгородской области Общество

Пенза, 17 февраля 2024. PenzaNews. Еще одна группа детей из Белгородской области прибыла в Пензу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Пензенская область принимает новую группу юных спортсменов из Белгородской области. 136 ребят будут проходить сборы на территории нашего региона. Тренеры высоко оценивают наши спортивные объекты», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в субботу, 17 февраля.

Он отметил, что учебный процесс налажен, школьники будут получать знания дистанционно.

«Домой возвращаются гостившие у нас ребята из тех районов Белгородской области, где обстановка спокойнее. Рад, что у них остались хорошие впечатления от пребывания на пензенской земле», — добавил Олег Мельниченко.

По его словам, школьники, размещенные на базе отдыха «Чистые пруды» и в детском лагере «Звездочка», пока остаются в Пензенской области.

«Дети должны жить мирной жизнью, чувствовать себя в безопасности — это главное», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

«Я всегда на связи с нашим земляком, губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым. Пензенский регион всегда готов прийти на помощь», — написал Олег Мельниченко.