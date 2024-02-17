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Пензенская область приняла еще одну группу детей из Белгородской области

10:30 | 17.02.2024 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2024. PenzaNews. Еще одна группа детей из Белгородской области прибыла в Пензу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Пензенская область приняла еще одну группу детей из Белгородской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область принимает новую группу юных спортсменов из Белгородской области. 136 ребят будут проходить сборы на территории нашего региона. Тренеры высоко оценивают наши спортивные объекты», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в субботу, 17 февраля.

Он отметил, что учебный процесс налажен, школьники будут получать знания дистанционно.

«Домой возвращаются гостившие у нас ребята из тех районов Белгородской области, где обстановка спокойнее. Рад, что у них остались хорошие впечатления от пребывания на пензенской земле», — добавил Олег Мельниченко.

По его словам, школьники, размещенные на базе отдыха «Чистые пруды» и в детском лагере «Звездочка», пока остаются в Пензенской области.

«Дети должны жить мирной жизнью, чувствовать себя в безопасности — это главное», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

«Я всегда на связи с нашим земляком, губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым. Пензенский регион всегда готов прийти на помощь», — написал Олег Мельниченко.

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