Мошенники распространяют фейковые сообщения от имени пензенского губернатора Общество

Пенза, 19 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предупредил интернет-пользователей о мошенниках, которые от его имени распространяют фейковые сообщения в Telegram.

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«Мы живем в мире интернета и цифровых технологий. Нужно быть предельно аккуратными, чтобы не попасться на уловки мошенников. К сожалению, и от моего имени прямо сейчас распространяются фейковые сообщения в Telegram. Пишут пользователям об утечке персональных данных. Разумеется, чтобы их потом заполучить и использовать в своих целях. Не лишним будет сказать еще раз. Это мой единственный канал в Telegram, который я использую для связи с вами. Все остальное — это действия мошенников», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 19 февраля.

«Обычно они запрашивают личные данные, данные банковских карт, скрывают номера своих аккаунтов. Вычислить мошенника не так сложно, после чего лучше всего не вступать с ними в переписки и просто заблокировать. Этим вы сохраните свои нервы и финансовые средства», — добавил глава региона.