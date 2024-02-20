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На улице Измайлова в Пензе 24–25 февраля временно изменится схема дорожного движения

11:47 | 20.02.2024 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2024. PenzaNews. Схема дорожного движения на улице Измайлова в Пензе будет временно изменена в предстоящие выходные, 24 и 25 февраля.

На улице Измайлова в Пензе 24–25 февраля временно изменится схема дорожного движения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках строительства транспортной развязки в микрорайоне ГПЗ-24 необходимо провести переустройство сетей водоснабжения. На время проведения работ дорога по улице Измайлова будет закрыта для проезда автотранспорта в районе стадиона «Восток» — между улицами Антонова и Ангарской. Проезд будет перекрыт с 00.00 24 февраля до 23.00 25 февраля», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

В нем добавляется, что автомобилистам предлагается двигаться в объезд по улицам Крымской, Казанской, Стрельбищенской, а также Антонова, Нейтральной, Свободы, Транспортной и Кустанайской.

«Пензенцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Автовладельцам рекомендуют предусмотреть дополнительное время для выбора альтернативного пути объезда», — сказано в тексте.

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