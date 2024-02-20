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Подведены итоги работы управления Роспотребнадзора по Пензенской области в сфере защиты прав потребителей за 2023 год

16:54 | 20.02.2024 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2024. PenzaNews. Управления Роспотребнадзора по Пензенской области подвело итоги работы в сфере защиты прав потребителей за 2023 год.

Подведены итоги работы управления Роспотребнадзора по Пензенской области в сфере защиты прав потребителей за 2023 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По итогам 2023 года в управление Роспотребнадзора по Пензенской области по вопросам защиты прав потребителей поступило 2 тыс. 718 письменных обращений граждан (63,4% от общего количества поступивших письменных обращений) и 2 тыс. 542 обращения от жителей города Пензы и Пензенской области в рамках работы информационно-справочной горячей линии (33,9% от общего количества поступивших обращений по телефону горячей линии)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Из него следует, что большинство обращений касались нарушений законодательства в сфере розничной торговли, в том числе дистанционным способом (продажа и ремонт технически сложных товаров, несоответствие маркировки установленным требованиям, несоответствие цены на ценнике и в чеке), а также оказания услуг в сфере ЖКХ (непредставление управляющей компанией обязательной информации, установление размера платы за жилищные услуги без принятия решения на общем собрании собственников многоквартирного дома).

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