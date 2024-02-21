В органы прокуратуры Пензенской области в 2023 году поступило более 38 тыс. обращений Общество

Пенза, 21 февраля 2024. PenzaNews. 38 тыс. 2 обращения от граждан и юридических лиц поступило в органы прокуратуры Пензенской области в 2023 году, что на 25% больше, чем в 2022-м. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Непосредственно прокурорами разрешено 26 тыс. 566 обращений. Доводы каждой пятой жалобы были признаны обоснованными и удовлетворены», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что обращения граждан, как правило, выступают индикатором наиболее острых вопросов, волнующих людей.

«В числе таких проблем — нарушения трудовых прав, земельного, жилищного законодательства, вопросы ЖКХ и благоустройства, исполнительного производства, безопасности дорожного движения, бездействие правоохранительных органов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, производстве следствия и дознания. Не снижается острота проблем и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, организации работы с безнадзорными животными», — сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, по результатам проверок, проведенных прокурорами по обращениям, выявлено 5 тыс. 438 нарушений законов, принято 4 тыс. 725 мер прокурорского реагирования.