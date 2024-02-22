В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества Общество

Пенза, 22 февраля 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в четверг, 22 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Его гостями стали участники СВО и их семьи, представители ветеранских и общественных организаций, почетные граждане Пензы и области, а также представители молодого поколения — кадеты, юнармейцы, члены отряда содействия полиции «Тигр».

Поздравляя собравшихся с наступающим Днем защитника Отечества, губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что этот праздник «объединяет всех, кому дорога Отчизна, кто видит наш многонациональный народ единым, сильным и свободным».

«Он посвящен всем, кто добивается нашей победы в глобальном противостоянии с коллективным Западом. Россия всегда защищала и будет защищать свои интересы и ценности, суверенитет и независимость», — отметил глава региона.

Отдельные слова благодарности он адресовал участникам специальной военной операции.

Читайте также

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

«В мой адрес от командиров воинских подразделений постоянно поступают ходатайства и благодарственные письма. В них пензенцы характеризуются как храбрые, умелые и решительные воины, успешно выполняющие боевые задачи в любой обстановке», — сказал Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул важную роль каждого, кто вносит свой вклад в отстаивание национальных интересов Родины.

«Наши специалисты работают практически на линии боевого соприкосновения. Рискуя собой, они помогают новым российским регионам вернуться к мирной жизни. Наша промышленность производит новейшее вооружение, выполняя гособоронзаказ. В совместной работе по обеспечению бойцов всем необходимым принимают участие представители бизнеса, десятки тысяч жителей региона. Огромную поддержку оказывают ветеранские и общественные организации», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.