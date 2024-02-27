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В Пензе обсудили меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента РФ

13:55 | 27.02.2024 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2024. PenzaNews. Меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента России стали главной темой совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, которое состоялось во вторник, 27 февраля.

В Пензе обсудили меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента РФ

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, на территории региона определено 835 объектов, на которых расположено 972 избирательных участка. Количество потенциальных избирателей составляет более 1 млн. человек.

Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения голосования планируется привлечь 5,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов и более 2 тыс. представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Также организованы дополнительные межведомственные мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности не только мест проведения голосования, но и социально значимых объектов.

Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.

Президент избирается сроком на шесть лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

За президентский пост борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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