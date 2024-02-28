Олег Мельниченко принял участие в заседании попечительского совета Фонда развития территорий Общество

Пенза, 28 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в заседании попечительского совета Фонда развития территорий, которое в формате видеоконференции провел председатель совета Сергей Степашин.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, на обсуждение были вынесены вопросы финансирования фондом важных для российских регионов проектов.

Олег Мельниченко проинформировал о ходе модернизации лифтового хозяйства в Пензенской области.

«Мы по этой проблеме работаем. У нас под замену идет 450 с небольшим лифтов, за последние два года мы заменили порядка 280. Ситуация с лифтами не критическая, но требует системной работы, которую мы ведем», — сказал глава региона.

Было отмечено, что модернизацию лифтового оборудования эффективно вести вместе с капитальным ремонтом многоэтажных домов и благоустройством дворовых территорий.