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Олег Мельниченко принял участие в заседании попечительского совета Фонда развития территорий

18:22 | 28.02.2024 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в заседании попечительского совета Фонда развития территорий, которое в формате видеоконференции провел председатель совета Сергей Степашин.

Олег Мельниченко принял участие в заседании попечительского совета Фонда развития территорий

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, на обсуждение были вынесены вопросы финансирования фондом важных для российских регионов проектов.

Олег Мельниченко проинформировал о ходе модернизации лифтового хозяйства в Пензенской области.

«Мы по этой проблеме работаем. У нас под замену идет 450 с небольшим лифтов, за последние два года мы заменили порядка 280. Ситуация с лифтами не критическая, но требует системной работы, которую мы ведем», — сказал глава региона.

Было отмечено, что модернизацию лифтового оборудования эффективно вести вместе с капитальным ремонтом многоэтажных домов и благоустройством дворовых территорий.

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