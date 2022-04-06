Олег Мельниченко вошел в попечительский совет Фонда развития территорий Общество

Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко включен в состав попечительского совета Фонда развития территорий. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Кроме Олега Мельниченко, в совет вошли восемь человек. Это полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, член Совета Федерации Андрей Шевченко, заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов, первый замглавы Минстроя России Александр Ломакин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, а также глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, который стал председателем попечительского совета.

Фонд развития территорий создан на основе Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. В дальнейшем к нему должен быть присоединен Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Фонд развития территорий, помимо переходящих ему функций двух объединяемых фондов, должен осуществлять проекты комплексного развития территорий в регионах, выполнять функции застройщика и техзаказчика, проводить строительный контроль.

Генеральным директором Фонда развития территорий распоряжением правительства России назначен Константин Цицин, который ранее возглавлял Фонд содействия реформированию ЖКХ.