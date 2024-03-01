Умер Владимир Едалов Общество

Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Почетный гражданин города Пензы Владимир Едалов, в разные годы занимавший должности начальника управления ГИБДД УВД по Пензенской области, члена Совета Федерации и главы администрации Сосновоборского района, скончался на 70-м году жизни в пятницу, 1 марта.

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Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко.

«Владимир Федорович был профессионалом своего дела, человеком с выдающимися лидерскими и организаторскими качествами, настоящим патриотом. Его знали и уважали жители Пензенской области и за ее пределами нашего региона. Работая на ответственных руководящих должностях, он стремился сделать лучше жизнь в Пензенской области, помочь жителям региона в решении масштабных задач и каждодневных проблем. Его добросовестность, принципиальность, человечность были и остаются примером для всех нас. Добрая память о Владимире Федоровиче Едалове навсегда останется с нами», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

Прощание с Владимиром Едаловым пройдет в пензенской филармонии в воскресенье, 3 марта, в 11.00. Он будет похоронен на Ново-Западном кладбище.

Едалов Владимир Федорович родился в Пензе 18 июня 1954 года.

В 1972 году начал трудовую деятельность в экспериментальном цехе пензенского завода «ВЭМ» слесарем-сборщиком.

После окончания ВТУЗ по специальности «Инженер-механик» продолжил работу на заводе «ВЭМ» мастером ремонтно-механического цеха, затем мастером экспериментального цеха.

С декабря 1977 по 1984 годы был на комсомольской работе в обкоме ВЛКСМ.

С 1984 по 1994 годы вел политработу в УВД Пензенской области.

В 1994–2009 годах — начальник управления ГИБДД УВД по Пензенской области, полковник милиции.

Являлся депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва от избирательного округа №9, членом комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления, председателем комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами регионального парламента, и депутатской этике.

С мая 2009 года по май 2012 года являлся начальником ГБУ «Транспортное управление правительства Пензенской области», затем — до апреля 2013 года — ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области».

С апреля 2013 года по сентябрь 2015 года — член Совета Федерации – представитель от правительства Пензенской области.

С 2016 по 2022 годы возглавлял администрацию Сосновоборского района.

В последние годы работал старшим советником руководителя АО «Сельская здравница».

Почетный гражданин города Пензы (2014).

Награжден «Орденом Почета», почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», ведомственными наградами МВД России, почетной грамотой министерства транспорта РФ.

