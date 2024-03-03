Олег Мельниченко пообщался с представителями пензенской делегации на Всемирном фестивале молодежи Общество

Сочи, 3 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пообщался с представителями делегации региона на Всемирном фестивале молодежи.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Уверен, что пензенцы на всю жизнь запомнят эту неделю в Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи. Новые впечатления, новые знания, новые друзья. Ребята рассказали, что вчера подружились с представителями египетской делегации — обсуждали программы студенческого обмена, дарили друг другу сувениры, пели под гитару. Сегодня запланирована встреча со студентами из Гвинеи, завтра — из КНДР», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 марта.

Он добавил, что также пообщался с пензенскими экскурсоводами, работающими на мероприятии.

«Елена Малышева, Наталья Колыганова и Серафима Царан приехали в Сочи по итогам всероссийского конкурса, куда было подано более 10 тыс. заявок. Они настоящие профессионалы своего дела», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, он рад и горд за земляков, которые участвуют в масштабном молодежном событии.

«Думаю, это даст им новый импульс для дальнейшего самосовершенствования, достижения новых высот, работы на благо Пензенской области, на благо России», — подчеркнул губернатор.