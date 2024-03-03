16:25:30 Воскресенье, 3 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко пообщался с представителями пензенской делегации на Всемирном фестивале молодежи

12:47 | 03.03.2024 | Общество

Печать

Сочи, 3 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пообщался с представителями делегации региона на Всемирном фестивале молодежи.

Олег Мельниченко пообщался с представителями пензенской делегации на Всемирном фестивале молодежи

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Уверен, что пензенцы на всю жизнь запомнят эту неделю в Сочи, где проходит Всемирный фестиваль молодежи. Новые впечатления, новые знания, новые друзья. Ребята рассказали, что вчера подружились с представителями египетской делегации — обсуждали программы студенческого обмена, дарили друг другу сувениры, пели под гитару. Сегодня запланирована встреча со студентами из Гвинеи, завтра — из КНДР», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 марта.

Он добавил, что также пообщался с пензенскими экскурсоводами, работающими на мероприятии.

«Елена Малышева, Наталья Колыганова и Серафима Царан приехали в Сочи по итогам всероссийского конкурса, куда было подано более 10 тыс. заявок. Они настоящие профессионалы своего дела», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, он рад и горд за земляков, которые участвуют в масштабном молодежном событии.

«Думаю, это даст им новый импульс для дальнейшего самосовершенствования, достижения новых высот, работы на благо Пензенской области, на благо России», — подчеркнул губернатор.

Читайте также
В Пензе полицейские раскрыли серию краж из автомобилей В Камешкирском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре
В Русском Камешкире при пожаре в частном доме погиб мужчина В Сердобске в ДТП пострадали три человека
В Пензе мужчина угрожал знакомому убийством, возбуждено уголовное дело До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 26 упаковок сыра
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама