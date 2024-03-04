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В Пензенской области в ходе массовых проверок задержаны 23 нетрезвых водителя

11:51 | 04.03.2024 | Общество

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Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. 23 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 1 по 3 марта. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ходе массовых проверок задержаны 23 нетрезвых водителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 5 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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