Георгу Мясникову посмертно присвоено звание почетного гражданина Пензенской области Общество

Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно присвоено советскому партийному, государственному и общественному деятелю Георгу Мясникову, который в 1961–1964 и 1965–1986 годах являлся вторым секретарем пензенского обкома КПСС. Соответствующее постановление Законодательного собрания региона принято в ходе 15-й очередной сессии, состоявшейся в понедельник, 4 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Предложение о присвоении звания внес губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Народные избранники проголосовали единогласно.

Олег Мельниченко и председатель Заксобрания Вадим Супиков вручили регалии почетного гражданина Пензенской области сыну Георга Мясникова — Михаилу Мясникову.

«Уважаемый Олег Владимирович, примите слова искренней благодарности за внесение предложения о присвоении звания почетного гражданина Пензенской области моему отцу. Я не могу не сказать, как семья Мясниковых благодарна за такое событие, за решение этого вопроса. Мой отец многие годы отдал служению пензенцам и Пензенской области в целом. От всей души желаю вам успехов и дальнейшего развития нашего региона», — цитирует Михаила Мясникова пресс-служба облправительства.

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Мясников Георг Васильевич — советский партийный, государственный и общественный деятель, второй секретарь пензенского обкома КПСС (1961–1964, 1965–1986), секретарь обкома (1964–1965), заместитель председателя правления Российского фонда культуры (1991–1992).

Родился 20 марта 1926 года в селе Коповка Керенского уезда Пензенской губернии.

Летом 1933 года вместе с матерью переехал в поселок Новый Снопок Орехово-Зуевского района Московской области.

В 1939 году окончил 7-летнюю школу.

В 1939–1941 годах учился в ореховском торфяном техникуме, который был закрыт после начала войны.

С марта 1942 года по сентябрь 1943 года был рабочим и техником по добыче торфа на Ореховском торфяном предприятии.

С сентября 1943 года по май 1944 года учился в торфяном техникуме Московского торфяного института, но не окончил его.

В годы Великой Отечественной войны трудился в тылу, в том числе на комсомольской работе. Был награжден медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

С декабря 1945 года по апрель 1946 года — слушатель Московской комсомольской школы. С сентября 1948 года по май 1950 года — слушатель Центральной комсомольской школы при ЦК КПСС в Москве. С сентября 1955 года по июль 1958 года обучался в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.

В 1961–1964 и 1965–1986 годах работал вторым секретарем пензенского обкома КПСС, а в 1964–1965 — секретарем.

В 1986 году стал первым заместителем председателя правления Советского фонда культуры, руководителем которого был академик Дмитрий Лихачев.

14 февраля 1992 года покинул пост после затяжного конфликта с главой фонда и его окружением.

Скончался 18 июля 1996 года в Москве.

Георг Мясников внес значительный вклад в создание в Пензенской области объектов культуры, спортивных объектов, подростковых клубов и мест отдыха. Активно участвовал в реконструкции государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», музея-усадьбы В.Г. Белинского, музея А.Н. Радищева. При его участии был создан целый ряд музеев в Пензе и области.

В частности, благодаря Георгу Мясникову в Пензе появился единственный в стране и в мире музей одной картины, который носит его имя.

По личной инициативе Георга Мясникова были созданы памятник Первопоселенцу, «Пугачевский» камень и бюст героя Отечественной войны, поэта Дениса Давыдова, мемориал в честь Александра Блока в Колышлейском районе, скульптура «Старик Хопер» в селе Кучки.

Он был инициатором строительства в Пензе стадиона «Темп» с искусственным ледовым покрытием, дворца водного спорта, тропы здоровья в парке имени В.Г. Белинского.