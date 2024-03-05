В Пензенской области завершился первый этап всероссийских командно-штабных учений Общество

Пенза, 5 марта 2024. PenzaNews. Мероприятия в рамках первого этапа двухдневных всероссийских командно-штабных учений по безаварийному пропуску весеннего половодья, а также защите населенных пунктов и объектов экономики от ландшафтных пожаров прошли в Пензенской области во вторник, 5 марта.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По легенде, на фоне резкого повышения среднесуточных температур произошло активное таяние снега и значительный подъем уровня воды в Старой Суре. В результате в Пензе в зоне затопления оказалось 130 жилых домов с населением 610 человек, нарушены условия жизнедеятельности 1,5 тыс. человек в связи с отключением электро- и газоснабжения.

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Для ликвидации условного подтопления было отработано взаимодействие главного управления МЧС России по Пензенской области, регионального УМВД, центра медицины катастроф, управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения, пожарно-спасательного центра, центра гигиены и эпидемиологии, а также компаний «Газпром газораспределение Пенза» и «Пензаэнерго».

Участники учений показали хорошую теоретическую и практическую подготовку, необходимый уровень слаженности в работе и высокую готовность к действиям по предназначению, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.