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В Пензе прокуратура начала проверку по факту массового обращения за медпомощью несовершеннолетних участников соревнований по боксу

12:12 | 07.03.2024 | Общество

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Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку по факту массового обращения за медицинской помощью несовершеннолетних участников соревнований по боксу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области в четверг, 7 марта.

В Пензе прокуратура начала проверку по факту массового обращения за медпомощью несовершеннолетних участников соревнований по боксу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Железнодорожного района города Пензы организовала проверку по факту массового обращения за медицинской помощью несовершеннолетних спортсменов, приехавших в Пензу из различных субъектов Российской Федерации на соревнования по боксу и проживающих в гостиничном комплексе «Вавеллит». В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка исполнению законодательства при организации соревнований областной общественной организацией «Федерация бокса Пензенской области» и обеспечении качества и безопасности проживания детей собственником гостиничного комплекса ООО «Сосновый лес», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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