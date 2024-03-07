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В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню

17:55 | 07.03.2024 | Общество

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Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, состоялось в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в четверг, 7 марта.

В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню

Фото: Pnzreg.ru

На него были приглашены жены и матери участников специальной военной операции, почетные граждане города, сотрудницы здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, представительницы промышленных предприятий.

«Наши прекрасные женщины, вам мы обязаны всем значимым в жизни. Ради вас мы пишем стихи, летаем к звездам, совершаем поступки. Потому что для нас, мужчин, жизнь без вас невозможна», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к присутствующим.

«Желаю всем нашим уважаемым женщинам прекрасного настроения, счастья, здоровья, любви. Чтобы сбывались все ваши мечты, чтобы получалось все задуманное. С наступающим праздником!» — добавил он.

Подарком для женщин стало выступление местных творческих коллективов, а также арт-группы «Хор Турецкого», сообщает пресс-служба облправительства.

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