В Спасском районе завершен монтаж балок пролетного строения моста через Безымянный ручей Общество

Пенза, 10 марта 2024. PenzaNews. Монтаж балок пролетного строения нового моста через Безымянный ручей в Спасском районе Пензенской области, который возводится на месте старого деревянного в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершен. Это следует из сообщения пресс-службы облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

«Протяженность новой конструкции — 33,8 метра, ширина проезжей части — 6 метров. По обеим сторонам предусмотрены тротуары шириной в 1 метр. Уже завершены монтаж и бетонирование пролетных балок искусственного сооружения, который будет в три раза длиннее старого деревянного. В настоящее время выполняется сопряжение моста с дорогой, а также ведутся подготовительные работы для устройства пешеходных дорожек», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что работы, которые были начаты в августе 2023 года, продлятся до мая 2024-го.

«В соседнем со Спасским Наровчатском районе специалисты подрядной организации планируют начать ремонт автомобильной дороги «Наровчат — Телешовка — Паны» протяженностью 8,7 км. Подрядная организация выйдет на объект в апреле», — добавляется в сообщении.