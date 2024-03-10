В Пензе начальнику УКСа объявлено предостережение в связи с риском срыва сроков ввода дома для переселенцев Общество

Пенза, 10 марта 2024. PenzaNews. Предостережение объявлено начальнику МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в связи с риском срыва сроков ввода многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья в микрорайоне Заря, работы на котором должны быть завершены до 15 марта. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

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«Заместитель прокурора Октябрьского района города Пензы проверил ход строительства 8-этажного жилого дома №5 в микрорайоне Заря, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилья. Установлено, что на объекте ведутся отделочные работы мест общего пользования, отдельных квартир, фасада. Вместе с тем проверка показала, что в настоящее время строительные работы на объекте ведутся недостаточными темпами, что создает предпосылки к нарушению срока полной готовности многоквартирного дома. Процент готовности объекта составляет 85%, в то время как окончание работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в срок до 15 марта 2024 года», — сказано в тексте.

«В этой связи начальнику МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» (заказчик строительства) объявлено предостережение о недопущении нарушений законодательства и предусмотренной законом ответственности», — добавляется в сообщении.