В Пензе прошло торжественное закрытие регионального этапа Всемирного фестиваля молодежи Общество

Пенза, 13 марта 2024. PenzaNews. Торжественное закрытие регионального этапа Всемирного фестиваля молодежи, в котором приняли участие около 5 тыс. активистов, состоялось в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в минувший вторник, 12 марта.

Фото: Pnzreg.ru

К собравшимся обратился губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Это праздник молодости, праздник энергии, праздник позитивного настроения, праздник будущего. Всемирный фестиваль молодежи был построен таким образом, чтобы показать ребятам перспективы в различных сферах нашей жизни», — сказал он.

Олег Мельниченко отметил, что региональный фестиваль молодежи стал осмыслением опыта, полученного на всемирном фестивале: в Пензе работали восемь площадок, где проходили встречи, лекции, тренинги и мастер-классы.

«Ребята из Сурского края участвуют во всероссийских и международных форумах, создают проекты и получают гранты на их реализацию. Молодежь — это всегда главный двигатель идей и технологий. Отмечу, что проекты пензенской молодежи современны и актуальны для региона, реалистичны и исполнимы. Вы очень многое можете, вы это доказали. Вы — это наше будущее!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

В завершение торжественного закрытия регионального этапа Всемирного фестиваля молодежи состоялся концерт.