18:08:29 Четверг, 14 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Зампрокурора Пензенской области Олег Световой проверил условия содержания осужденных в колонии-поселении №12

09:26 | 14.03.2024 | Общество

Печать

Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой проверил условия содержания осужденных в колонии-поселении №12 в минувшую среду, 13 марта.

Зампрокурора Пензенской области Олег Световой проверил условия содержания осужденных в колонии-поселении №12

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как сообщается на сайте ведомства, в проверке также приняли участие первый заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Каминский, пензенский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Юрий Чернов, начальник колонии-поселения Андрей Дадаев.

Проверяющие провели обход основных объектов учреждения, включая помещение для приема пищи, комнаты воспитательной работы, а также спальные, запираемые помещения и производственные объекты.

Кроме того, была дана оценка достаточности оказания осужденным медицинской помощи, условиям их содержания.

По завершении обхода Олег Световой провел личный прием осужденных, в ходе которого обратившимся были разъяснены требования действующего законодательства, даны ответы на интересующие их вопросы.

Результаты проверки обсуждены на оперативном совещании. Руководству учреждения даны указания принять срочные меры к устранению выявленных нарушений, в частности, в сфере обеспечения режимных требований.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.

Читайте также
В Пензе мужчина с топором угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина восьми плиток шоколада
Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил порох В Пензе представители «Т Плюс» встретились со студентами филиала МГУТУ
Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке вязальной машины В Никольском районе опрокинулась легковушка, пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама