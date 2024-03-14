Зампрокурора Пензенской области Олег Световой проверил условия содержания осужденных в колонии-поселении №12 Общество

Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой проверил условия содержания осужденных в колонии-поселении №12 в минувшую среду, 13 марта.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как сообщается на сайте ведомства, в проверке также приняли участие первый заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Каминский, пензенский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Юрий Чернов, начальник колонии-поселения Андрей Дадаев.

Проверяющие провели обход основных объектов учреждения, включая помещение для приема пищи, комнаты воспитательной работы, а также спальные, запираемые помещения и производственные объекты.

Кроме того, была дана оценка достаточности оказания осужденным медицинской помощи, условиям их содержания.

По завершении обхода Олег Световой провел личный прием осужденных, в ходе которого обратившимся были разъяснены требования действующего законодательства, даны ответы на интересующие их вопросы.

Результаты проверки обсуждены на оперативном совещании. Руководству учреждения даны указания принять срочные меры к устранению выявленных нарушений, в частности, в сфере обеспечения режимных требований.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.