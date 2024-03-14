В Пензе более 12 тыс. человек посетили тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде» Общество

Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Более 12 тыс. человек посетили тематический поезд Минобороны России «Сила в правде» в Пензе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензе более 12 тыс. жителей и гостей города посетили тематический поезд акции министерства обороны Российской Федерации «Сила в правде». В рамках торжественного мероприятия начальник эшелона контр-адмирал Александр Гринкевич вручил медали представителям региональных организаций, оказывающих помощь семьям участников СВО», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Посетители смогли посмотреть концертную программу «Вперед к Победе» ансамбля песни и танца дома офицеров Самарского гарнизона «Волжские казаки». На развернутых полевых кухнях всех желающих угощали солдатской кашей и горячим чаем. На перроне вокзала был развернут пункт отбора на военную службу по контракту.

В состав поезда входят девять выставочных вагонов, посвященных истории Великой Отечественной войны, современным образцам вооружения и военной техники, интерактивные площадки. Также на платформах железнодорожного состава размещена трофейная техника, привезенная из зоны проведения специальной военной операции.

Акция «Сила в правде» стартовала на Киевском вокзале Москвы в День защитника Отечества, 23 февраля, и завершится в канун празднования Дня Победы, 8 мая.

Мероприятия акции пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах РФ. Общая протяженность маршрута составит более 34 тыс. км.